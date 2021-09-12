Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников новыми кадрами

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Юлия Санина еще во время участия в шоу "Танцы со звездами" признавалась: она обожает перевоплощаться. Так что, когда певица выходит на сцену, то предстает в разных запоминающихся образах.

Новыми фото с очередного концерта она поделилась в Instagram.

Для появления перед публикой артистка всегда готовит что-то очень интересное и эффектное. На этот раз Юлия меняла образы, то представала перед зрителями концерта с розовыми волосами, то с черными.

Как призналась певица в подписи к фото, сейчас группа The Hardkiss гастролирует по Украине. Только недавно они дали концерт в Луцке, а сегодня готовятся зажечь на сцене Ривне. Такая загруженность и отсутствие времени на себя не пугает певицу, о чем она сообщила в комментариях. Для нее по два аншлаговых концерта в один день - это реально.

Поклонники Саниной написали под видео, что на нее можно смотреть вечно, а еще добавили, что ждут новых выступлений группы. Кто-то из побывавших на концерте заметил, что в конце выступления в Луцке у певицы просел голос:

"Потеряли дар речи от вас, замечательные, нереальные, любимые", "Благодарю вас за творчество, которое касается сердца", "Чути було як голос просів трохи, все ж 2 концерта в день це нереально важко", "Это был разрыв сердечка".

Напомним, что Санина из The Hardkiss отбросила привычный стиль, поразив новым образом.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в новом образе и с пикантными вырезами на боках впечатлила фигурой.

Также Politeka писала, что Юля Санина из The Hardkiss привлекла внимание, появившись в нежно-голубом образе.