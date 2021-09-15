Известная певица Юлия Санина продолжает будоражить фанатов смелыми образами и перевоплощениями

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Красотка обожает примерять экстравагантные и эпатажные образы и регулярно демонстрирует их поклонникам, выкладывая снимки в своем микроблоге. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети очаровательными кадрами в новом имидже.

На первой цветной фотографии Юля запечатлена более крупным планом, а на втором черно-белом снимке ее можно увидеть в полный рост, при этом позирует она в интересной комнате с зеркальной стеной. Перед камерой артистка появилась в пестром разноцветном пиджаке, под которым видно темную кофточку. Здесь у певицы новый цвет волос и прямая укладка, а на лице яркий макияж.

В подписи к фото Санина написала: "Выходной". А поклонники тут же принялись комментировать кадры: "Все натурально", "Невероятно красивая", "Образ огонь", "Слишком красивая", "Господи, Юля! Ну почему Вы такая красивая?", "Красотка", "Икона стиля", "Шикарная".

Напомним, Санина из The Hardkiss преобразилась в блондинку, вызвав ажиотаж в сети: "Море удовольствия".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss показала, как выглядит в загруженном графике: "Это нереально трудно, когда...".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в боди и сеточке заинтриговала новым образом: "Ваши ставки?".