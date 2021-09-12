Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина устроила в Сети переполох, заговорив о смене образа

Так, 30-летняя певица вместе с музыкантами гастролирует сейчас по украиским городам. На днях The Hardkiss выступила в Тернополе, а впереди концерты в Луцке и Ровно. На каждой локации Санина появляется в новых ярких образах. Певица решила пощекотать нервишки фанатам и предложила им поугадывать ее следующий концертный лук, передает Politeka.net.

В новом посте в Инстаграм солистка The Hardkiss позировала во всем черном: боди и накидке-сеточке. Дополнением стали необычные серьги с колье, похожие на звенья крупной цепи. Прямое каре, прозрачные очки и красная помада удачно завершили лук.

"Новый город - новый образ. Какого цвета будет сегодня костюм, ваши ставки?)", - поинтересовалась в подписи Санина.

Публика кинулась комментировать, предполагая, в каком цвете скоро появится на сцене певица во время очередного концерта:

"Потрясающая Юля в любом новом образе!"; "Как красиво😍🖤"; "Розовый 🙌 почему-то так захотелось ответить 😍 сегодня Вас увижу вживую снова🔥"; "Богиня🔥😍"; "Лялька🔥🔥🔥"; "Может фиолетовый🤗"; "Желтый? 😍"; "А что за город? 😂 Хочу зелёный...))) 🔥"; "Ставлю на ярко-голубой!"; "Какой бы ни был образ вчера, сегодня, завтра - мы вас любим такой настоящей, неповторимой и самой искренней 🥰".

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