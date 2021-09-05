Украинская певица Юлия Санина из The Hardkiss показала себя в необычном образе
Как пишет Politeka.net, Юлия Санина стала популярной в Украине певицей. Красотка активно занимается творчеством, недавно выпустив клип на песню "7 ветров". Клип на площадке Ютуб посмотрели сотни тысяч украинцев и работа по сей день находится в десятке среди самых трендовых клипов. Санина также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Юлия показалась в кожаном платье. Девушка была с черными распущенными волосами, позируя у стены. Образ получился очень эффектным.
"Платьица тоже бывают разные", - написала Юлия под фото.
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Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Офигенная", "Красивая", "Яркий образ", "Воу-воу", "Ты в этом образе как из сериала "Американская история ужасов", "Лучшая кошечка", "Шикарно, готично-вампирское платьишко. Классный мейк", "Ты должна быть прекрасной женой дьявола, ты прекрасна".
Напомним, Санина и ее муж из The Hardkiss показали, как выглядели 10 лет назад на собственной свадьбе
А еще Politeka писала, что Санина из The Hardkiss удивила внешностью в новом образе
Также Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss вместе с мужем-красавцем озадачила украинцев