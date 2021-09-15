Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина показала, как зажгла на концерте в Ужгороде

Как пишет Politeka.net, украинская певица Юлия Санина обожает перевоплощаться.

Ее образы никогда не повторяются, ведь с артисткой работают самые именитые стилисты Украины. Каждый образ Саниной – произведение искусства. На концерте в Ужгороде Юлия перевоплотилась в блондинку.

В Инстаграм Санина поделилась снимком, на котором была запечатлена вся группа, а также толпа поклонников, которые пришли на концерт.

«Ужгород, спасибо», - подписала фото Санина.

В комментариях поклонники оставили красотке массу комплиментов.

«Шикарно выглядите», «Было нереально круто», «Спасибо за такие крутые эмоции, было невероятно», «Нереальные. Люблю», «Спасибо. Это было мега круто», «Добрый вечер. Только с вашего концерта. Это море позитива, море удовольствия. Удачи Вам и коллективу», «Крутые. Благодарим за этот концерт на «космической сцене», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Санина в боди и сеточке впечатлила новым образом: "Ваши ставки?".

Как сообщала Politeka, Юлия Санина в наряде-сетке похвасталась достижениями группы: "Зажигаем дальше".

Также Politeka писала, что Юлия Санина показала, как выглядит в загруженном графике: "Это нереально...".