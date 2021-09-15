Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина показала, как зажгла на концерте в Ужгороде
Как пишет Politeka.net, украинская певица Юлия Санина обожает перевоплощаться.
Ее образы никогда не повторяются, ведь с артисткой работают самые именитые стилисты Украины. Каждый образ Саниной – произведение искусства. На концерте в Ужгороде Юлия перевоплотилась в блондинку.
В Инстаграм Санина поделилась снимком, на котором была запечатлена вся группа, а также толпа поклонников, которые пришли на концерт.
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
В МОЗ сделали заявление о третьей волне коронавируса: "ситуация может выйти из-под контроля"
"Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет"
Кухар за кулисами "Танці з зірками" наткнулась на лежащую на лестнице Зарицкую: "Боже, что происходит?"
"Холостяк" Заливако попал под гнев украинцев из-за нового фото с Богдан: "Почему ваша Аня постоянно..."
«Ужгород, спасибо», - подписала фото Санина.
В комментариях поклонники оставили красотке массу комплиментов.
«Шикарно выглядите», «Было нереально круто», «Спасибо за такие крутые эмоции, было невероятно», «Нереальные. Люблю», «Спасибо. Это было мега круто», «Добрый вечер. Только с вашего концерта. Это море позитива, море удовольствия. Удачи Вам и коллективу», «Крутые. Благодарим за этот концерт на «космической сцене», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Санина в боди и сеточке впечатлила новым образом: "Ваши ставки?".
Как сообщала Politeka, Юлия Санина в наряде-сетке похвасталась достижениями группы: "Зажигаем дальше".
Также Politeka писала, что Юлия Санина показала, как выглядит в загруженном графике: "Это нереально...".