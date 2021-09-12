Солістка відомої української групи The Hardkiss і фіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна, розповіла про важливу дату

Популярна група була створена ще у 2011 році, пише Politeka.net. Авторство всіх пісень гурту належить її учасникам - Юлії Саніній та її чоловікові Валерію Бебко.

12 вересня колектив відсвяткував 10-річчя з дня створення. Про це Саніна повідомила у своєму Instagram. У пості артистка підвела деякі підсумки існування гурту.

"10 років THE HARDKISS! 🤘

4 студійних альбоми й більше 50 пісень.

30 кліпів і 240 млн YouTube-переглядів.

9 сольних sold out шоу в Києві.

І найкраща аудиторія!

Запалюємо далі разом! 🔥 ",- написала артистка, підкріпивши красивим знімком.



На фото Саніна позувала в прозорій сітці зі стразами, коли Бебко підсвітив її обличчя запальничкою.

За 15 хвилин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі привітали групу з круглою датою.

"Спасибі за ці 10 років! А скільки ще попереду ♥", " любимо шалено ❤️🤘", " спасибі за Вас! Як є! Ви неймовірні ❤ кращі наші💋", "вірили в вас тоді і зараз 💛 Круті і прогресивні, спасибі за ці 10 років", " спасибі, що ви є!❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

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