Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна порадувала шанувальників новими кадрами

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Юлія Саніна ще під час участі в шоу "Танці з зірками" зізнавалася: вона обожнює перевтілюватися. Так що, коли співачка виходить на сцену, то постає в різних пам'ятних образах.

Новими фото з чергового концерту вона поділилася в Instagram.

Для появи перед публікою артистка завжди готує щось дуже цікаве і ефектне. Цього разу Юлія змінювала образи, то поставала перед глядачами концерту з рожевим волоссям, то з чорним.

Як зізналася співачка в підписі до фото, зараз група The Hardkiss гастролює по Україні. Лише нещодавно вони дали концерт у Луцьку, а сьогодні готуються запалити на сцені Рівного. Така завантаженість і відсутність часу на себе не лякає співачку, про що вона повідомила в коментарях. Для неї по два аншлагових концерти в один день - це реально.

Шанувальники Саніної написали під відео, що на неї можна дивитися вічно, а ще додали, що чекають нових виступів групи. Хтось із тих, хто побував на концерті помітив, що в кінці виступу в Луцьку у співачки просів голос:

"Втратили дар мови від вас, чудові, нереальні, улюблені", "дякую вам за творчість, яка торкається серця", "Чути було як голос просів трохи, все ж 2 концерти в день це нереально важливо", "Це був розрив сердечка".

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss відкинула звичний стиль, вразивши новим образом.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss в новому образі і з пікантними вирізами на боках вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Юля Саніна з The Hardkiss привернула увагу, з'явившись в ніжно-блакитному образі.