У співачки в запасі багато козирів

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна влаштувала в Мережі переполох, заговоривши про зміну образу

Так, 30-річна співачка разом з музикантами гастролює зараз по українських містах. Днями The Hardkiss виступила в Тернополі, а попереду концерти в Луцьку та Рівному. На кожній локації Саніна з'являється в нових яскравих образах. Співачка вирішила полоскотати нерви фанатам і запропонувала їм повгадувати її наступний концертний лук, передає Politeka.net.

У новому пості в Instagram солістка The Hardkiss позувала у всьому чорному: боді і накидці-сіточці. Доповненням стали незвичайні сережки з кольє, схожі на ланки великого ланцюга. Пряме каре, прозорі окуляри і червона помада вдало завершили лук.

"Нове місто - новий образ. Якого кольору буде сьогодні костюм, ваші ставки?)", - поцікавилася в підписі Саніна.

Публіка кинулася коментувати, припускаючи, в якому кольорі скоро з'явиться на сцені співачка під час чергового концерту:

"Приголомшлива Юля в будь-якому новому образі!"; "Як красиво😍 🖤"; "Рожевий 🙌 чомусь так захотілося відповісти 😍 сьогодні вас побачу наживо знову🔥"; "Богиня🔥 😍"; "Лялька🔥 🔥 🔥"; "Може фіолетовий🤗"; "Жовтий? 😍"; "А що за місто? 😂 Хочу зелений...))) 🔥"; "Ставлю на яскраво-блакитний!"; "Який би не був образ вчора, сьогодні, завтра - ми вас любимо такою справжньою, неповторною і найщирішою🥰".

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