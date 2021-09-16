Украинская певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss, показала интересные образы, порадовав фанатов
Как пишет Politeka.net, Юлия Санина является солисткой группы The Hardkiss, которой недавно исполнилось 10 лет. Коллектив недавно выпустил клип на песню "7 ветров", который собрал сотни тысяч просмотров в Ютуб за 2 недели. Не забывает Юлия и об Инстаграм, где ведет активно блог.
На новых фото красотка была с челкой, надев красный и синий наряды. Красотка дополнила образ ярким мейкапом.
"Красный или синий?", - подписала лаконично фотографии Санина.
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Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Оба", "Юлия, вам идет все", "Если бы у слова соблазн был бы образ - он принадлежал бы тебе", "Юля, ты в костюме конечно соблазн, но без него будет намного лучше", "Оба образа яркие и невероятные", "В любом наряде и цвете шикарная", "Красный, но волшебная в любом образе".
Напомним, Санина из The Hardkiss с новым цветом волос и ярким макияжем поразила внешним видом
А еще Politeka писала, что Санина из The Hardkiss с группой впечатлили образами для съемок клипа
Также Politeka сообщала, что Санина и ее муж из The Hardkiss показали, как выглядели 10 лет назад на собственной свадьбе