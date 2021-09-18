Певица Юлия Санина из The Hardkiss показала, как провела время в Кривом Роге

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина является более 10 лет солисткой группы The Hardkiss. Красотка не только постоянно радует украинцев новыми песнями, но и ведет блог в социальных сетях, делясь с фанатами самым интересным.

На новом фото, которое Санина опубликовала в сети, красотка показала, как зажигала на концерте в Кривом Роге. Юлия была с белыми волосами и челкой. Рядом стояли остальные участники группы.

"Кривой Рог, спасибо!)) Днепр, ждем вас завтра", - написала Юлия под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Днепр уже в ожидании", "Спасибо огромное, это было кайфово!!!! Юля, вы просто невероятно талантливая и артистичная!", "Спасибо Вам большое за крутой концерт)) чувство эйфории не отпускает", "Днепр уже считает часа до концерта! Мы готовы показать, что такое на самом деле горячий прием!".

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