Солістка відомого українського гурту The Hardkiss, Юлія Саніна, заспівала на шоу "Співають всі"

З 2011 року The Hardkiss радує українців своєю творчістю, пише Politeka.net. Красива музика і чарівний голос Саніної прославили колектив, і тепер він стає гостем різних шоу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, група виступила на відомому шоу "Співають всі". Саніна була в красивому чорному вбранні, завдяки якому можна було помилуватися її стрункими ногами.

Група виконала пісню "7 вітрів", змусивши піднятися всіх суддів, яких налічується на проекті 100.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 4000 переглядів і багато коментарів.

"Моя мрія - побувати на вашому концерті🙌", " Аааа мурашки😍 🔥 🔥", " Юлія Саніна (The_hardkiss) самі!) ", "Вау😍 шалено круто❤️ 😍 ", "Це було неймовірно найкращі ❤️", " найкраща! 🔥🔥❤️", "Нереальні 🥵", " найкращі. Гордість країни! Браво💛 💙", "кращі!! ❤ ️ 🔥 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, музику для пісень The Hardkiss в основному придумують учасники колективу - Валерій Бебко і Юлія Саніна, які також є чоловіком і дружиною. У подружжя є п'ятирічний син Данило.

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