Солистка известной украинской группы The Hardkiss, Юлия Санина, спела на шоу "Співають всі"

С 2011 года The Hardkiss радует украинцев своим творчеством, пишет Politeka.net. Красивая музыка и чарующий голос Саниной прославили коллектив, и теперь он становится гостем различных шоу. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, группа выступила на известном шоу "Співають всі". Санина была в красивом черном наряде, благодаря которому можно было полюбоваться ее стройными ногами.

Группа исполнила песню "7 вітрів", заставав подняться всех судей, которых насчитывается на проекте 100.

За 20 минут публикация собрала более 4000 просмотров и много комментариев.

"Моя мечта - побывать на вашем концерте🙌", "Аааа мурашки😍🔥🔥", "Юлия Санина (the_hardkiss) Самые!)", "Вау😍 безумно круто❤️ 😍 ", "Это было невероятно лучшие ❤️", "Лучшая! 🔥🔥❤️", "Нереальные 🥵", "Самые лучшие. Гордость страны! Браво 💛💙", "лучшие!! ❤️‍🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, музыку для песен The Hardkiss в основном придумывают участники коллектива - Валерий Бебко и Юлия Санина, которые также являются мужем и женой. У супругов есть пятилетний сын Даниил.

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