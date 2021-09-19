Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна підкорила новим незвичайним образом

Як пише Politeka.net, групі The Hardkiss цього року виповнилося 10 років. За цей час Юлія Саніна встигла змінити сотні образів, кожен з яких – витвір мистецтва. Красуня любить перевтілюватися в різних дівчат, не шкодуючи гроші на перуки і епатажні костюми.

Цього разу Саніна позувала поруч зі своїми колегами-чоловіками. Вона була одягнена в прозору чорну кофту зі стрічками. На голові у артистки красувалася чорна перука з дуже короткою чолкою. Образ доповнив яскравий макіяж і кільце в носі.

"Альбому "Залізна ластівка" 3 роки! Прекрасний привід послухати знову", - підписала фото зірка.

У коментарях віддані шанувальники залишили їй масу приємних слів.

"Капець, вже три роки. Він у мене завжди в навушниках звучить", "Ми не бачилися цілу вічність", "Слухаю по два рази на місяць. Серйозно!", "Ви-найкраща!", "Тільки прослухала знову цей космічно красивий альбом", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Саніна вразила новими образами, шанувальники опинилися перед складним вибором: "Юля, вам пасує...".

Як повідомляла Politeka, Саніна з чолкою і каре вразила образом на концерті: "почуття ейфорії не відпускає".

Також Politeka писала, що Саніна засвітилася на популярному шоу: "Люблю, коли...".