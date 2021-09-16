Українська співачка Юлія Саніна, солістка групи The Hardkiss, показала цікаві образи, порадувавши фанатів
Як пише Politeka.net, Юлія Саніна є солісткою гурту The Hardkiss, якій нещодавно виповнилося 10 років. Колектив нещодавно випустив кліп на пісню "7 Вітрів", який зібрав сотні тисяч переглядів в Ютуб за 2 тижні. Не забуває Юлія і про Instagram, де веде активно блог.
На нових фото красуня була з чубчиком, надівши червоний і синій вбрання. Красуня доповнила образ яскравим мейкапом.
"Червоний або синій?",- підписала лаконічно фотографії Саніна.
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Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Обидва"," Юлія, вам йде все"," якби у слова спокуса був би образ - він належав би тобі"," Юля, ти в костюмі звичайно спокуса, але без нього буде набагато краще"," обидва образи яскраві і неймовірні"," в будь-якому вбранні і кольорі шикарна","червоний, але чарівна в будь-якому образі".
Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss з новим кольором волосся і яскравим макіяжем вразила зовнішнім виглядом
А ще Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss з групою вразили образами для зйомок кліпу
Також Politeka повідомляла, що Саніна та її чоловік з The Hardkiss показали, як виглядали 10 років тому на власному весіллі