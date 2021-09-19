Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина покорила новым необычным образом
Как пишет Politeka.net, группе The Hardkiss в этом году исполнилось 10 лет. За это время Юлия Санина успела сменить сотни образов, каждый из которых – произведение искусства. Красотка любит перевоплощаться в разных девушек, не жалея деньги на парики и эпатажные костюмы.
В этот раз Санина позировала рядом со своими коллегами-мужчинами. Она была одета в прозрачную черную кофту с лентами. На голове у артистки красовался черный парик с очень короткой челкой. Образ дополнил яркий макияж и кольцо в носу.
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В комментариях преданные поклонники оставили ей массу приятных слов.
«Капец, уже три года. Он у меня всегда в наушниках звучит», «Мы не виделись целую вечность», «Слушаю по два раза в месяц. Серьезно!», «Вы – лучшая!», «Только прослушала снова этот космически красивый альбом», - пишут люди.
Напомним, что Санина впечатлила новыми образами, поклонники оказались перед сложным выбором: "Юля, вам идет...".
Как сообщала Politeka, Санина с челкой и каре впечатлила образом на концерте: "Чувство эйфории не отпускает".
Также Politeka писала, что Санина засветилась на популярном шоу: "Люблю, когда...".