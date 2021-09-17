Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна випробує на собі, як це бути суддею на проекті і вирішувати долі

Стало відомо, що The Hardkiss стане зірковим гостем у четвертому випуску "Співають всі". Колектив виконає пісню, а солістка Юлія Саніна займе місце серед "сотні" знаменитостей-експертів. Про це повідомляється на офіційній сторінці шоу в Instagram, передає Politeka.net.

За правилами, якщо Саніній сподобається виступ, то вона повинна натиснути на кнопку, встати і підспівувати разом з учасником. Переможець, який набрав найбільшу кількість балів у випуску (тобто "підняв" якомога більше зірок), проходить у фінал.

Юлія поділилася планам майбутнього суддівства: "Для мене найголовніше - харизма. Ноти можна брати невисокі, зате такі смачнющі, що людину неможливо не помітити. Я люблю, коли перш за все талант говорить за себе, а вже потім - людина".

Користувачі кинулися коментувати подію. Деякі порівняли Саніну з іншою суддею проекту - співачкою Анастасією Приходько.

"Ого, класссссс"

"Судячи з кислого вигляду Приходько, вона чекає не "смачнющі" ноти, а щоб хтось погундував басом"

Випуск з The Hardkiss вийде вже цієї суботи, 18 вересня, на телеканалі "Україна".

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