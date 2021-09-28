Украинская певица Юлия Санина, звезда The Hardkiss, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина является солисткой группы The Hardkiss, которая недавно отпраздновала 10-летие. Артистка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с украинцами многим интересным.

На новом фото Юлия появилась в кожаной куртке и стильных очках. Санина опубликовала несколько кадров, показав образ из разных ракурсов.

"Дресс-код "Матрица", - написала Санина.

Фанаты написали более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"От как раз хотел сказать, что это копия Тринити из Матрицы! Ещё немного на ЛВЧ похоже (Людей в чёрном). Юля, а вы ждёте четвёртую Матрицу?", "Юля, это пожар", "Мечтаю выглядеть так же!!! Придется украсить этот аутфит", "Боже, я умерла от вашей красоты", "У меня нет слов", "Этот образ - любовь", "Супер-образ. Королева рока", "Мамочка", "Влюблена в этот образ теперь надолго", "Украинская Тринити".

Напомним, Санина из The Hardkiss наглядно продемонстрировала последствия забитого графика

А еще Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в "золотом" наряде поразила новой внешностью

Также Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss в ярком купальнике покорила кадрами с мужем и сыном на курорте



