Известная певица Юлия Санина поделилась ярким фото в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая принимала участие в съемках шоу "Маскарад", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным фото, на котором появилась в интересном образе.

Как видно, Юля запечатлена в студии, куда пришла в "золотом" наряде – это оверсайз костюм интересной текстуры, под пиджаком которого видно короткий черный топик. Волосы красотки заплетены в замысловатые косички, на ее лице яркий макияж, а в ушах и на шее интересные украшения.

В подписи к фотографии Санина написала: "Надевала самые яркие наряды, заплетала самые красивые косы для самого доброго и красочного шоу осени! Не забудь посмотреть второй выпуск @maskarad_1plus1 сегодня в 20:20!". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях: "У вас лучшие стилисты", "Шикарный образ", "Красивая", "Невероятный образ", "Ждала всю неделю", "Бусинка. Невероятно красива", "Какая красивая", "Лучшая".

Напомним, Юлия Санина за кулисами "Співають всі" призналась, как назовет второго ребенка: "А я думала Тина".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss удивила внешностью в необычном комбинезоне: "Похожа на Кэти Перри".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss заставила подняться всех судей на шоу "Співають всі": "Это было невероятно".