Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала свои «странности», вызванные загруженным графиком
Как пишет Politeka.net, исполнительница порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм.
В последнее время музыканты из The Hardkiss работают в поте лица, ведь группа отправилась в тур, а это значит – постоянные разъезды. Исполнители явно любят свою работу, однако напряженный график накладывает на них свой отпечаток. Этому и посвятила свой шуточный пост санина.
Так, на фото певица позирует рядом с раритетным дисковым телефоном. У нее в руках блюдце и утонченная чашка, которую Санина подносит к губам, кокетливо оттопырив мизинец. Одновременно с этим она придерживает плечом трубку телефона.
«Месяц, как мы в туровом графике, в дороге. Ку-ку, кукуха!», - подписала снимок певица.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.
«Юлия: Я схожу с ума хааа», «вы большие молодцы держаться так круто и уже который город подряд делать все на высоте, как человек который был не концерте могу это сказать)», «Ольга Фреймут сказала бы вашему мизинчику нет-нет», «С Каролюсиком разговариваете?», «Я Вас обожаю!», - пишут люди.
Напомним, Санина из The Hardkiss в "золотом" наряде поразила новой внешностью.
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в ярком купальнике покорила кадрами с мужем и сыном на курорте.
Также Politeka писала, что Юлия Санина за кулисами "Співають всі" призналась, как назовет второго ребенка.