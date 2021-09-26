Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала свои «странности», вызванные загруженным графиком

Как пишет Politeka.net, исполнительница порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм.

В последнее время музыканты из The Hardkiss работают в поте лица, ведь группа отправилась в тур, а это значит – постоянные разъезды. Исполнители явно любят свою работу, однако напряженный график накладывает на них свой отпечаток. Этому и посвятила свой шуточный пост санина.

Так, на фото певица позирует рядом с раритетным дисковым телефоном. У нее в руках блюдце и утонченная чашка, которую Санина подносит к губам, кокетливо оттопырив мизинец. Одновременно с этим она придерживает плечом трубку телефона.

«Месяц, как мы в туровом графике, в дороге. Ку-ку, кукуха!», - подписала снимок певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Юлия: Я схожу с ума хааа», «вы большие молодцы держаться так круто и уже который город подряд делать все на высоте, как человек который был не концерте могу это сказать)», «Ольга Фреймут сказала бы вашему мизинчику нет-нет», «С Каролюсиком разговариваете?», «Я Вас обожаю!», - пишут люди.

Напомним, Санина из The Hardkiss в "золотом" наряде поразила новой внешностью.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в ярком купальнике покорила кадрами с мужем и сыном на курорте.

Также Politeka писала, что Юлия Санина за кулисами "Співають всі" призналась, как назовет второго ребенка.