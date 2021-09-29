Фронтвумен группы The Hardkiss, украинская певица Юлия Санина впечатлила видом рядом с мужем

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артистки появилось фото, на котором она предстала в очень необычном костюме. Юлия позировала в красных штанах из латекса и кофте в красно-черной цветовой гамме. Она прижалась к своему мужу, который расплылся в улыбке рядом с красоткой-женой. Звездная пара позировала на фоне поклонников.

«Обмениваемся улыбками, делаем Селфи со слушателями и все это под любимые треки!», - подписала фото звезда.

В комментариях Саниной оставили массу приятных слов.

«Крутые», «Вы так классно смотритесь вместе», «Очень ждем Селфи в Сумах», «Вы невероятные», «Юля, ты просто богиня», «Крутая пара», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Юлия Санина и Валерий Бебко в браке с 2011 года, хотя их отношения зародились намного раньше. Вместе пара создала и сделала невероятно популярной группу The Hardkiss. Сегодня Юлия активно развивает свой личный бренд, участвуя в шоу как сольная артистка.

Напомним, что Санина показала последствия забитого графика: "Ку-ку, кукуха".

Как сообщала Politeka, Юлия Санина довела папу до слез: "До сих пор стыдно...".

Также Politeka писала, что Санина в кожаном наряде очаровала дерзким образом: "Украинская Тринити".