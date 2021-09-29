Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна здивувала новим одкровенням

В ефірі програми "ЖВЛ" 30-річна співачка розповіла про свої взаємини з першим головним чоловіком в її житті - батьком. Олександр Головань з дитинства прищеплював дівчинці любов до музики і власноруч шив їй ночами перші сценічні вбрання.

"Я її так люблю", - зізнається батько Саніної зі сльозами на очах.

Юлія При цьому впевнено заявляє: "Він найкращий тато на землі. Він підтримує мене у всьому".

За словами солістки The Hardkiss, тато завжди був "хорошим поліцейським", а ось мамі дісталася роль більш суворого родича. Будь-який непослух дівчинки Олександр намагався вирішити мирним шляхом. Правда, Юлія згадала цікавий випадок з дитинства.

"Один єдиний раз він лаявся на мене дуже сильно, тому що я не слухалася. Мені, здається, було дуже мало років. Він мені щось говорив робити, а я не робила. Він це пам'ятає і йому досі соромно", - поділилася співачка.

Зазначимо, Саніна народилася 11 жовтня 1990 року в Києві в родині музикантів. У трирічному віці вперше заспівала на сцені в супроводі ансамблю, яким керував її батько, професійний музикант. Потім виступала з піснями різних стилів в дитячих шоу-гуртах.

Ще до повноліття на одному з конкурсів талант дівчинки помітив продюсер групи Green Grey Кирило Авеніров і запросив її у ще один свій музичний проект Sister Siren.

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