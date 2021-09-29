Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина удивила новым откровением

В эфире программы "ЖВЛ" 30-летняя певица рассказала о своих взаимоотношениях с первым главным мужчиной в ее жизни - отцом. Александр Головань с детства прививал девочке любовь к музыке и собственноручно шил ей ночами первые сценические наряды.

"Я ее так люблю", - признается отец Саниной со слезами на глазах.

Юлия при этом уверенно заявляет: "Он лучший папа на земле. Он поддерживает меня во всем".

По словам солистки The Hardkiss, папа всегда был "хорошим полицейским", а вот маме досталась роль более строгого родителя. Любое непослушание девочки Александр пытался решить мирным путем. Правда, Юлия вспомнила любопытный случай из детства.

"Один единственный раз он ругался на меня очень сильно, потому что я не слушалась. Мне, кажется, было очень мало лет. Он мне что-то говорил делать, а я не делала. Он это помнит и ему до сих пор стыдно", - поделилась певица.

Отметим, Санина родилась 11 октября 1990 года в Киеве в семье музыкантов. В трехлетнем возрасте впервые спела на сцене в сопровождении ансамбля, которым руководил ее отец, профессиональный музыкант. Затем выступала с песнями различных стилей в детских шоу-группах.

Еще до совершеннолетия на одном из конкурсов талант девочки заметил продюсер группы Green Grey Кирилл Авениров и пригласил в еще один свой проект Sister Siren.

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