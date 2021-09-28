Українська співачка Юлія Саніна, зірка The Hardkiss, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна є солісткою групи The Hardkiss, яка нещодавно відсвяткувала 10-річчя. Артистка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з українцями багатьом цікавим.

На новому фото Юлія з'явилася в шкіряній куртці і стильних окулярах. Саніна опублікувала кілька кадрів, показавши образ з різних ракурсів.

"Дрес-код "Матриця", - написала Саніна.

Фанати написали понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Від якраз хотів сказати, що це копія Трініті з Матриці! Ще трохи на ЛВЧ схоже (Людей в чорному). Юля, а ви чекаєте четверту матрицю?", "Юля, це пожежа", " мрію виглядати так само!!! Доведеться прикрасити цей аутфіт"," Боже, я померла від вашої краси"," у мене немає слів"," цей образ - любов", " Супер-образ. Королева року", "матуся", "закохана в цей образ тепер надовго", "Українська Трініті".

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