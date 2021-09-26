Солістка популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала свої "дивацтва", викликані завантаженим графіком
Як пише Politeka.net, виконавиця порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram.
Останнім часом музиканти з The Hardkiss працюють в поті чола, адже група вирушила в тур, а це значить – постійні роз'їзди. Виконавці явно люблять свою роботу, проте напружений графік накладає на них свій відбиток. Цьому і присвятила свій жартівливий пост Саніна.
Так, на фото співачка позує поруч з раритетним дисковим телефоном. У неї в руках блюдце і витончена чашка, яку Саніна підносить до губ, кокетливо відстовбурчивши мізинець. Одночасно з цим вона притримує плечем трубку телефону.
"Місяць, як ми в туровому графіку, в дорозі. Ку-ку, кукуха!",- підписала знімок співачка.
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Її шанувальники тут же почали коментувати пост.
"Юлія: Я божеволію хааа", "ви великі молодці триматися так круто і вже яке місто поспіль робити все на висоті, як людина яка була не концерті можу це сказати)", "Ольга Фреймут сказала б вашомуу мізинчику ні-ні", "з Каролюсиком розмовляєте?", "Я вас обожнюю!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss в "золотому" вбранні вразила новою зовнішністю.
Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss в яскравому купальнику підкорила кадрами з чоловіком і сином на курорті.
Також Politeka писала, що Юлія Саніна за лаштунками" Співають всі " зізналася, як назве другу дитину.