Солістка популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала свої "дивацтва", викликані завантаженим графіком

Як пише Politeka.net, виконавиця порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Останнім часом музиканти з The Hardkiss працюють в поті чола, адже група вирушила в тур, а це значить – постійні роз'їзди. Виконавці явно люблять свою роботу, проте напружений графік накладає на них свій відбиток. Цьому і присвятила свій жартівливий пост Саніна.

Так, на фото співачка позує поруч з раритетним дисковим телефоном. У неї в руках блюдце і витончена чашка, яку Саніна підносить до губ, кокетливо відстовбурчивши мізинець. Одночасно з цим вона притримує плечем трубку телефону.

"Місяць, як ми в туровому графіку, в дорозі. Ку-ку, кукуха!",- підписала знімок співачка.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Юлія: Я божеволію хааа", "ви великі молодці триматися так круто і вже яке місто поспіль робити все на висоті, як людина яка була не концерті можу це сказати)", "Ольга Фреймут сказала б вашомуу мізинчику ні-ні", "з Каролюсиком розмовляєте?", "Я вас обожнюю!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss в "золотому" вбранні вразила новою зовнішністю.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss в яскравому купальнику підкорила кадрами з чоловіком і сином на курорті.

Також Politeka писала, що Юлія Саніна за лаштунками" Співають всі " зізналася, як назве другу дитину.