Фронтвумен группы The Hardkiss, украинская певица Юлия Санина похвасталась новым образом для телешоу
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 30-летняя Санина опубликовала фото, сделанное на съемках шоу «Маскарад», где она является одним из звездных охотников. Певица позировала в разноцветном обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее стройную фигурку. Особое внимание поклонников привлекли ее роскошные длинные волосы.
«Не пропусти сегодня @maskarad_1plus1! Дальше еще интереснее!», - подписала фото звезда.
Образ Саниной получился настолько прекрасным, что телеведущая Нателла Кирс из конкурирующего шоу «Маска» не смогла пройти мимо.
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«Фантастическая. Такая красота стоит сольного шоу на ТВ», - написала Кирс.
Поклонники не оставили свою любимицу без комплиментов.
«Ляля», «Обалдеть!», «Слишком прекрасна», «Ждем всем селом», «Какая красивая, да и причёска класс», «Вот как раз сегодня пропустим)) Сегодня есть дела поважнее, концерт The Hardkiss, например», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Юлия Санина довела до слез своего папу: "Ему до сих пор стыдно...".
Как сообщала Politeka, Санина удивила неожиданными экспериментами с внешностью: "Полный разнос".
Также Politeka писала, что Санина в штанах из латекса впечатлила мужа: «Просто богиня».