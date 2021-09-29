Фронтвумен гурту The Hardkiss, українська співачка Юлія Саніна вразила видом поруч з чоловіком

Як пише Politeka.net, в Instagram артистки з'явилося фото, на якому вона постала в дуже незвичайному костюмі. Юлія позувала в червоних штанях з латексу і кофті в червоно-чорній кольоровій гамі. Вона притулилася до свого чоловіка, який розплився в усмішці поруч з красунею-дружиною. Зіркова пара позувала на тлі шанувальників.

"Обмінюємося посмішками, робимо Селфі зі слухачами і все це під улюблені треки!",- підписала фото зірка.

У коментарях Саніній залишили масу приємних слів.

"Круті", "Ви так класно виглядаєте разом", "Дуже чекаємо Селфі в Сумах", "Ви неймовірні", "Юля, ти просто богиня", "Крута пара", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Юлія Саніна і Валерій Бебко в шлюбі з 2011 року, хоча їхні стосунки зародилися набагато раніше. Разом пара створила і зробила неймовірно популярною групу The Hardkiss. Сьогодні Юлія активно розвиває свій особистий бренд, беручи участь в шоу як сольна артистка.

Нагадаємо, що Саніна показала наслідки забитого графіка:"Ку-ку, кукуха".

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