Українська співачка, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала новий образ, порадувавши фанатів
Як пише Politeka.net, Юлія Саніна стала успішною виконавицею в Україні. За зіркою і групою The Hardkiss стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де Юлія ділиться найцікавішим.
Цього разу Саніна здалася в міні-костюмі, залишивши живіт відкритим. Юлія була з ланцюгом на шиї, а волосся в цей раз були зеленого кольору. Співачка дивилася в камеру, вражаючи яскравим макіяжем.
"Харків! Ми на місці)
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І підготували для вас бомбічні образи", - написала Юлія під фотографією.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Невже ми дочекалися цього дня", "бідний палац студентів, два дні буде повний краш", "Харків вже готовий і з нетерпінням чекає зустрічі", "Юля, тебе хоч в мішок з-під картоплі Одягни, ти будеш чарівна!", "Сьогодні Юля буде зводити нас з розуму красиво".
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