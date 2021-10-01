Українська співачка, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала новий образ, порадувавши фанатів

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна стала успішною виконавицею в Україні. За зіркою і групою The Hardkiss стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де Юлія ділиться найцікавішим.

Цього разу Саніна здалася в міні-костюмі, залишивши живіт відкритим. Юлія була з ланцюгом на шиї, а волосся в цей раз були зеленого кольору. Співачка дивилася в камеру, вражаючи яскравим макіяжем.

"Харків! Ми на місці)

І підготували для вас бомбічні образи", - написала Юлія під фотографією.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Невже ми дочекалися цього дня", "бідний палац студентів, два дні буде повний краш", "Харків вже готовий і з нетерпінням чекає зустрічі", "Юля, тебе хоч в мішок з-під картоплі Одягни, ти будеш чарівна!", "Сьогодні Юля буде зводити нас з розуму красиво".

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