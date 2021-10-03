Участник популярной группы "The Hardkiss" и муж певицы Юлии Саниной Валерий Бебко порадовал новой фотографией

Как пишет Politeka.net, 37-летний украинский режиссер, креативный продюсер, клипмейкер и гитарист прогрессив-поп-рок-группы "The Hardkiss" Валерий Бебко, который выступает под псевдонимом Val, вступил в брак с певицей Юлией Саниной через два года после знакомства. Сейчас звездная пара воспитывает 6-летнего сына Даниила.

В своем Instagram Val делится личными фотографиями и видео. На этот раз музыкант опубликовал забавное фото вместе с техническим директором группы "The Hardkiss" Дмитрием Федоренко.

"Георгины 🌸", - коротко подписал публикацию Бебко.

Поклонникам понравилось чувство юмора мужа Саниной, они написали много комментариев.

"Теперь понятно, почему парням не дарят цветы 😂🔥 ", "Какие георгины!", "Теперь понятно почему "люди ніби чули, але не прокидалися"😂 "," Обожаю 🌸🔥 ", "Настоящий 🔥😂 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Санина из The Hardkiss поразила образом для "Маскарада", задев конкурентку из шоу "Маска": "Такая красота стоит...".

Напомним, что Санина из The Hardkiss в "золотом" наряде поразила новой внешностью: "Невероятный образ".

A еще Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss в ярком купальнике покорила кадрами с мужем и сыном на курорте: "Вау, какие...".