Співачка Юлія Саніна і Валерій Бебко з групи The Hardkiss показали, як провели відпустку

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна та Валерій Бебко більше 10 років разом. У 2015 році у пари з'явився син Данило. Юлія є солісткою групи The Hardkiss, а Валерій гітаристом і креативним продюсером. Саніна не забуває і про Instagram, де активно просуває себе і групу.

Цього разу красуня опублікувала фотографії з літньої відпустки. Юлія не розповіла, де саме пара побувала влітку. На фото Саніна з'явилася в купальнику разом з чоловіком, а також показала, як плавала в морі. Також дівчина похвалилася сином Данилом, який йшов по пірсу.

"Літні спогади", - написала Юлія.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау, які шикарні фото. Я б не змогла так довго ховати", "яка краса", "Дельфіни", "ви такі красиві, мабуть вже хочеться знову у відпустку".

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