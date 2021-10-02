Фронтвумен гурту The Hardkiss, українська співачка Юлія Саніна похвалилася новим образом для телешоу

Як пише Politeka.net, в Instagram 30-річна Саніна опублікувала фото, зроблене на зйомках шоу «Маскарад», де вона є одним із зіркових мисливців. Співачка позувала в різнобарвній обтягуючій сукні, яка підкреслила її струнку фігурку. Особливу увагу шанувальників привернуло її розкішне довге волосся.

"Не пропусти сьогодні @maskarad_1plus1! Далі ще цікавіше!",- підписала фото зірка.

Образ Саніної вийшов настільки прекрасним, що телеведуча Нателла Кірс з конкуруючого шоу «Маска» не змогла пройти повз.

"Фантастична. Така краса стоїть сольного шоу на ТБ", - написала Кірс.

Шанувальники не залишили свою улюбленицю без компліментів.

"Ляля", "Очманіти!", "Занадто прекрасна", «чекаємо всім селом», «яка красива, та й зачіска клас», "ось якраз сьогодні пропустимо)) сьогодні є справи важливіші, концерт The Hardkiss, наприклад", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Юлія Саніна довела до сліз свого тата: "йому досі соромно...".

Як повідомляла Politeka, Саніна здивувала несподіваними експериментами із зовнішністю:"повний рознос".

Також Politeka писала, що Саніна в штанях з латексу вразила чоловіка: "Просто богиня".