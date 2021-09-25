Відома співачка Юлія Саніна поділилася яскравим фото в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка брала участь у зйомках шоу "Маскарад", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним фото, на якому з'явилася в цікавому образі.

Як видно, Юля відображена в студії, куди прийшла в "золотому" вбранні - це оверсайз костюм цікавої текстури, під піджаком якого видно короткий чорний топік. Волосся красуні заплетене в хитромудрі кіски, на її обличчі яскравий макіяж, а у вухах і на шиї цікаві прикраси.

У підписі до фотографії Саніна написала: "Одягала найяскравіші вбрання, заплітала найкрасивіші коси для самого доброго і барвистого шоу осені! Не забудь подивитися другий випуск @maskarad_1plus1 сьогодні о 20: 20!". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях: "У вас кращі стилісти", "Шикарний образ", "Красива", "Неймовірний образ", "Чекала весь тиждень", "Намистинка. Неймовірно красива", "Яка красива", "Краща".

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