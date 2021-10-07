Рокерша Юлия Санина обожает эксперименты с внешностью и часто меняет образы, все больше поражая фанатов

Как сообщает Politeka.net, известная певица и фронвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина часто делится с фанатами необычными кадрами из своей жизни, публикуя их в соцсети Instagram. Так, в этот раз артитска в очередной раз продемонстрировала свои эксперименты с внешностью, представ в новом образе.

На снимке, который Юля выставила в сети, ее можно увидеть в образе розовой пантеры, как она сама себя назвала. Перед камерой звезда появилась в стильных черных брюках с интересными вырезами и коротком розовом топе бархатной фактуры, поверх которого накинула розовый пиджак оверсайз. Волосы певицы здесь нежного лилового оттенка, они распущены и выпрямлены, а на ее лице осень яркий макияж.

В подписи к фотографии Санина написала: "Pink panther". А поклонники тут же принялись комментировать фото артистки, засыпая ее комплиментами: "Розовый и черный вам очень идут", "Юле так идет розовый цвет", "Супер", "Очень красивая, как оторвать глаза?", "Шикарный образ", "Нереальная", "Огонь", "Очень красивая девушка".

Напомним, Санина из The Hardkiss показала, как изменилась за 10 лет: "Не могла поверить...".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рядом с мужчинами приковала взгляды к эффектному наряду: «Прекрасный повод…».

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss с новым цветом волос и ярким макияжем поразила внешним видом: "Слишком".