Известная украинская певица Юлия Санина поделилась новой фотографией с поклонниками

Как пишет Politeka.net, 30-летняя популярная певица Юлия Санина (настоящее имя Юлия Головань), которая уже более 10 лет является солисткой известного рок-группы "The Hardkiss" и выступает вместе со своим мужем Валерием Бебко (известный под псевдонимом Val), часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео в своем Instagram.

Сейчас Санина с группой активно гастролируют по Украине, однако это не мешает певице публиковать фотографии и делиться мыслями с фанатами. На этот раз Санина поделилась интересным снимком, на котором предстала в серебристом парике, красном платье с белым корсетом и красных перчатках в сеточку. Образ дополнял элегантный макияж.

"У каждого своя тайна", - загадочно написала певица.

В комментариях поклонники сделали Юлии Саниной много комплиментов.

"Красивая 😍❤️ ", "Спасибо Вам за эти два мега драйвовых дня в Харькове 🔥 эмоций хватит на долго 🔥 ", "микс Харли Квинн и Сейлор Мун 😍 ", "Очень красивая ❤️🔥😍 ", "вчера было невероятно тепло, прекрасно😍❤️🔥🔥🔥 Спасибо большое, у вас профессиональная команда, концерт на самом высоком уровне, а свет на сцене - это чудо", " Погодите .... я знаю этот костюм! Это же ... Сейлор Мун! Ребята, это Сейл .... данный абонент временно недоступен", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Санина из The Hardkiss удивила новым смелым экспериментом с внешностью: "Полный краш".

Напомним, что Санина из The Hardkiss в штанах из латекса заставила мужчину расплыться в улыбке: "Просто богиня".

A еще Politeka сообщала, что Юлия Санина из The Hardkiss довела отца до слез: "Ему до сих пор стыдно...".