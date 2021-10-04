Украинская певица Юлия Санина, которая является фронтвумен группы The Hardkiss показала, как развлекается в гримерке со своим мужем перед концертом.

Как сообщает Politeka.net, в молодежной сети Тик Ток Санина опубликовала забавное видео, показав, чем занимается в гримерке в ожидании концерта. Как известно, сейчас The Hardkiss ездит с гастролями по всей Украине. Весной группе пришлось на год перенести концерт в НСК «Олимпийский» из-за коронавируса. Впрочем, артисты не оставили поклонников без концертов.

На видео Санина показала свой яркий образ для очередного выступления. Она кривлялась перед зеркалом, после чего показала своего мужа, Валерия Бебко, который подыграл своей супруге.

В комментариях паре оставили массу комплиментов.

«Какая же классная пара», «Как я понимаю, это снято в гримерке в Сумах», «Санина крутая», «Юлечка! Вы – лучшая! Я вам говорил это два раза!», «Ты такая красивая», «Очень жду концерт», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Санина очаровала образом для «Маскарада», ведущая из шоу «Маска» не стала молчать: «Такая красота стоит…».

Как сообщала Politeka, Санину после резкой смены имиджа сравнили с Сейлор Мун.

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