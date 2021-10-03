Співачка Юлія Саніна з The Hardkiss показала, як змінилася сама і група за 10 років

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна більше 10 років є солісткою гурту The Hardkiss. Зірка вирішила розповісти в Instagram, як змінювався колектив за це весь час.

Юлія опублікувала фотографії з кожного року, крім 2016, так як Instagram має обмеження на кількість фотографій. Саніна була на знімках в білій сукні, шкіряному вбранні, міні-піджаку, а також багатьох інших образах. Можна також подивитися, як змінилися інші учасники групи За весь цей час.

"The Hardkiss 10. Група-живий організм.

Він росте, розвивається, змінюється його склад і звучання. Кожен з музикантів вносив в The HARDKISS те своє. Ми з Валом вдячні всім, хто пройшов з нами цей шлях", - написала Саніна.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"А як же 2016, саме в цей рік дізналися про вас", "я щаслива, що виросла на вашій музиці!", "Я одна в далекому 2013 році думала, що це зарубіжний гурт? Не могла повірити що в Україні народилася така якісна музика".

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