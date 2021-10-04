Відома українська співачка Юлія Саніна поділилася нової світлиною із шанувальниками

Як пише Politeka.net, 30-річна популярна співачка Юлія Саніна (справжнє ім’я Юлія Головань), яка вже понад 10 років є солісткою відомого рок-гурту "The Hardkiss" та виступає разом зі своїм чоловіком Валерієм Бебко (відомий під псевдонімом Val), часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео у своєму Instagram.

Зараз Саніна із гуртом активно гастролюють Україною, однак це не заважає співачці публікувати світлини та ділитися думками із фанатами. Цього разу Саніна поділилася цікавим знімком, на якому постала у сріблястій перуці, червоному платті із білим корсетом та червоних рукавичках в сіточку. Образ доповнював елегантний макіяж.

"У кожного своя таємниця", - загадково написала співачка.

У коментарях шанувальники зробили Юлії Саніній багато компліментів.

"Красива 😍❤️", " Дякую Вам за ці два мега драйвових дні в Харкові 🔥 Емоцій вистачить на довго 🔥", " мікс Харлі Квінн і Сейлор Мун 😍", " Дуже гарна❤️🔥😍", "Вчора було неймовірно тепло, прекрасно😍❤️🔥🔥🔥 Дякую дуже, у Вас професійна команда, концерт на найвищому рівні, а світло на сцені - то диво😻🙌🏻👍🏻", "Стривайте .... я знаю цей костюм! Це ж ... Сейлор Мун! Хлопці, це Сейл .... даний абонент тимчасово недоступний", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Саніна з The Hardkiss здивувала новим сміливим експериментом із зовнішністю: "Повний краш".

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss в штанях з латексу змусила чоловіка розпливтися в усмішці: "Просто богиня".

A ще Politeka повідомлялa, що Юлія Саніна з The Hardkiss довела батька до сліз: "Йому досі соромно...".