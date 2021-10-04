Відома українська співачка Юлія Саніна поділилася нової світлиною із шанувальниками

Як пише Politeka.net, 30-річна популярна співачка Юлія Саніна (справжнє ім’я Юлія Головань), яка вже понад 10 років є солісткою відомого рок-гурту "The Hardkiss" та виступає разом зі своїм чоловіком Валерієм Бебко (відомий під псевдонімом Val), часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео у своєму Instagram.

The Hardkiss Юлія Саніна

Зараз Саніна із гуртом активно гастролюють Україною, однак це не заважає співачці публікувати світлини та ділитися думками із фанатами. Цього разу Саніна поділилася цікавим знімком, на якому постала у сріблястій перуці, червоному платті із білим корсетом та червоних рукавичках в сіточку. Образ доповнював елегантний макіяж.

"У кожного своя таємниця", - загадково написала співачка.

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У коментарях шанувальники зробили Юлії Саніній багато компліментів.

"Красива 😍❤️", " Дякую Вам за ці два мега драйвових дні в Харкові 🔥 Емоцій вистачить на довго 🔥", " мікс Харлі Квінн і Сейлор Мун 😍", " Дуже гарна❤️🔥😍", "Вчора було неймовірно тепло, прекрасно😍❤️🔥🔥🔥 Дякую дуже, у Вас професійна команда, концерт на найвищому рівні, а світло на сцені - то диво😻🙌🏻👍🏻", "Стривайте .... я знаю цей костюм! Це ж ... Сейлор Мун! Хлопці, це Сейл .... даний абонент тимчасово недоступний", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Саніна з The Hardkiss здивувала новим сміливим експериментом із зовнішністю: "Повний краш".

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss в штанях з латексу змусила чоловіка розпливтися в усмішці: "Просто богиня".

A ще Politeka повідомлялa, що Юлія Саніна з The Hardkiss довела батька до сліз: "Йому досі соромно...".