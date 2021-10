Партнерша известного исполнителя Дмитрия Кадная (KADNAY), Алина Ли, показала самые яркие кадры выступления на шоу "Танці з зірками". За этот танец пара получила высший бал от судей.

В последнем выпуске пары примерили образы героев фильмов, сообщает Politeka.net. Каднай и Алина Ли исполнили вальс под песню "If you go away" (Великий Гетсби).

В результате пара получила 34 балла, которые прибавили к зрительским голосам. Отметим, что после пятого выпуска шоу покинули Фагот и Екатерина Тришина.

Алина Ли решила вспомнить в своем Инстаграм одни из самых ярких моментов танца с Каднаем.

"Надежда 💚", - написала она.

На кадрах певец кружил свою партнершу в эффектном платье со стразами. Кстати, это первый танец Кадная в европейской классической программе.

Фото за час собрали более 100 лайков.

Отметим, приглашенной судьей в этом эфире стала хореограф Илона Гвоздева, а ведущим балкона – комик Юрий Ткач. Оба ранее принимали участие в шоу, и в пятом эфире станцевали на паркете снова.

Примечательно, что ранее Илона Гвоздева в своем Инстаграм поделилась мнением о паре Кадная и Алины Ли. По ее словам, это самая "обласканная" пара на шоу, ведь чувствуется особый подход к их костюмам и постановке.

