Украинский певец Дмитрий Каднай, который принимает участие в шоу «Танці з зірками», козырнул стальным прессом

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм его партнерши по проекту Алины Ли появилось фото, сделанное во время последнего эфира. На снимке экзотическая красотка позировала в эффектном желтом платье, а Каднай красовался в расстегнутой рубашке. Поклонники смогли рассмотреть, в какой идеальной физической форме находится артист.

«Как мне нравится быть разными. Примерять новый образ, удивлять и влюблять вас в нас! Жду в комментариях танец, который ждете от нас в это воскресенье», - подписала фото девушка.

В комментариях поклонники оставили паре много комплиментов.

«Какие ж вы невероятные!», «Лучшая пара сезона», «Какие вы красивые», «Супер», «Славные ребята», - пишут пользователи сети.

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Отметим, что ранее хореограф Илона Гвоздева обратила внимание на тот факт, что пара Кадная самая обласканная на проекте.

Дмитрий Каднай

Напомним, что Дмитрий Каднай продемонстрировал, как выкладывается на репетициях: «Сумасшедшая неделька».

Как сообщала Politeka, Дмитрий Каднай сверкнул железным торсом в стильной рубашке: «Антонио Бандерас».

Также Politeka писала, что Каднай в эффектном образе заставил поклонниц пищать от любви: «Сила и пламя!».