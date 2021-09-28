Відомий виконавець Дмитро Каднай, який бере участь у "Танцях з зірками", показав, як проходить підготовка до шоу

Як передає Politeka.net, Дмитро Каднай є одним з найбільш харизматичних учасників нового сезону шоу. В останньому ефірі він зачарував прихильниць залізним торсом, розстебнувши квітчасту сорочку, в якій танцював.

"Тиждень Макарени видався не простий. Візуально дивишся на танець - начебто все просто. А насправді колосальна кількість роботи вкладена, годин у танцювальному залі для пошуку образів, крутої хореографії, образів та ідей. Раді, що ви підтримуєте і Вам подобається. Спасибі неймовірній команді, завдяки якій неможливе можливо!",- зазначив Каднай.

У коментарях артиста підтримали приємними відгуками.

"Український Антоніо Бандерас", «вогонь», «Ти просто космос», «вболіваємо за тебе», «ти неймовірний», «який же красивий», «Краща пара сезону», "справжній мачо", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дмитро Каднай змінив зовнішність, втративши свою головну родзинку:"Момент істини".

Також Politeka розповідала, що Каднай в стильному образі змусив фанаток пищати від захвату: "Сила і полум'я!".

А ще Politeka писала, що Дмитро Каднай показав, що робить на репетиціях «Танців з зірками».