Український виконавець і музикант Дмитро Каднай, який став новою зіркою танцювального шоу, розповів, як пережив останній ефір "Танців з зірками"

Як передає Politeka.net, в Instagram Каднай опублікував кадри з ефіру, поділившись своїми враженнями.

"Хто кого? 3 ефір-Пасодобль! Енергія і пристрасть, сила і полум'я! Бій не тільки в танці, але і на паркеті. Приємно виходити з нього переможцями! Завдяки неймовірній команді, яка працювала над цим номером, все вийшло на вищому рівні! І величезне спасибі всім, хто підтримав нас своїми голосами! Завдяки вам рухаємося далі", - підписав фото артист.

У коментарях шанувальники залишили йому масу приємних відгуків. Шанувальниці буквально пищали від захвату, знову побачивши Кадная в ефектному образі.

"Який красень", "такий гарячий", "Так тримати! До переможного кінця! Ви танцюєте - ми підтримуємо і голосуємо", "Спасибі вам за ваші круті виступи. До перемоги", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дмитро Каднай змінив зовнішність, позбувшись родзинки:"Момент істини".

Як повідомляла Politeka, Дмитро Каднай показав, як викладається на репетиціях танцювального шоу: «божевільний тиждень».

Також Politeka писала, що Дмитро Каднай влаштував переполох за лаштунками "Співають всі!".