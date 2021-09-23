Український виконавець і музикант Дмитро Каднай, який став новою зіркою танцювального шоу, розповів, як пережив останній ефір "Танців з зірками"
Як передає Politeka.net, в Instagram Каднай опублікував кадри з ефіру, поділившись своїми враженнями.
"Хто кого? 3 ефір-Пасодобль! Енергія і пристрасть, сила і полум'я! Бій не тільки в танці, але і на паркеті. Приємно виходити з нього переможцями! Завдяки неймовірній команді, яка працювала над цим номером, все вийшло на вищому рівні! І величезне спасибі всім, хто підтримав нас своїми голосами! Завдяки вам рухаємося далі", - підписав фото артист.
У коментарях шанувальники залишили йому масу приємних відгуків. Шанувальниці буквально пищали від захвату, знову побачивши Кадная в ефектному образі.
Лоліта, що виїхала до Росії, розсекретила розмір своєї пенсії: "А у Алли Борисівни..."
Мартиновська розповіла про свій роман з суддею "Майстер Шеф" і показала фото: "Завжди перемагає він"
Лопес в обтягуючому вбранні показала, чому вона пишається своєю зовнішністю: кадри
Дан Балан на повну запалив на весіллі в Одесі і розговорився перед гостями: "Я перестаю дихати"
Екс-ВІА Гра Надя Мейхер в прозорому вбранні показала себе у всій красі: "Які розкішні ягідки"
"Який красень", "такий гарячий", "Так тримати! До переможного кінця! Ви танцюєте - ми підтримуємо і голосуємо", "Спасибі вам за ваші круті виступи. До перемоги", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Дмитро Каднай змінив зовнішність, позбувшись родзинки:"Момент істини".
Як повідомляла Politeka, Дмитро Каднай показав, як викладається на репетиціях танцювального шоу: «божевільний тиждень».
Також Politeka писала, що Дмитро Каднай влаштував переполох за лаштунками "Співають всі!".