Український виконавець і музикант Дмитро Каднай, здивував поведінкою за лаштунками популярного шоу

Як пише Politeka.net, 31-річний Каднай активно займається розвитком своєї кар'єри. Вперше він засвітився в талант-шоу "Шанс" і з тих пір встиг взяти участь у безлічі проектів. Зараз артист бере участь у шоу "Танці з зірками", а також паралельно є одним з 100 суддів на проекті «Співають всі!».

В Instagram з'явилися фото з останнього ефіру. На знімках засвітився Каднай, який позував за лаштунками з качаном кукурудзи. Артист розмахував ним і виглядав дуже епатажно. Додамо, що одягнений Каднай був у стильний костюм бордового кольору.

"Все, що залишилося поза ефіром, дивіться в ексклюзивному бекстейджі з Ванею Расселом @oh.my.russell на YouTube-каналі «Співають всі!",- підписали фото автори аккаунта.

Варто відзначити, що Каднай є одним з найвищих виконавців в українському шоу-бізнесі. Його зріст 194 сантиметри.

Нагадаємо, що Дмитро Каднай спокусив партнерку по "танцям" одним рухом:"а ще хочу...".

Як повідомляла Politeka, Дмитро Каднай змінив зовнішність, втративши свою головну фішку:"Момент істини".

Також Politeka писала, що Дмитро Каднай здивував новим стилем:"насолода для очей".