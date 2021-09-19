Український виконавець і музикант Дмитро Каднай, здивував поведінкою за лаштунками популярного шоу
Як пише Politeka.net, 31-річний Каднай активно займається розвитком своєї кар'єри. Вперше він засвітився в талант-шоу "Шанс" і з тих пір встиг взяти участь у безлічі проектів. Зараз артист бере участь у шоу "Танці з зірками", а також паралельно є одним з 100 суддів на проекті «Співають всі!».
В Instagram з'явилися фото з останнього ефіру. На знімках засвітився Каднай, який позував за лаштунками з качаном кукурудзи. Артист розмахував ним і виглядав дуже епатажно. Додамо, що одягнений Каднай був у стильний костюм бордового кольору.
"Все, що залишилося поза ефіром, дивіться в ексклюзивному бекстейджі з Ванею Расселом @oh.my.russell на YouTube-каналі «Співають всі!",- підписали фото автори аккаунта.
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Варто відзначити, що Каднай є одним з найвищих виконавців в українському шоу-бізнесі. Його зріст 194 сантиметри.
Нагадаємо, що Дмитро Каднай спокусив партнерку по "танцям" одним рухом:"а ще хочу...".
Як повідомляла Politeka, Дмитро Каднай змінив зовнішність, втративши свою головну фішку:"Момент істини".
Також Politeka писала, що Дмитро Каднай здивував новим стилем:"насолода для очей".