Відомий виконавець Дмитро Каднай показав кадри із закулісся "Танців з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, відомий виконавець, соліст групи KADNAY Дмитро Каднай, який став учасником нового сезону "Танців з зірками", часто радує фанатів яскравими знімками в своєму Instagram. Напередодні чергового ефіру шоу артист поділився у своєму мікроблозі кадрами з гарячою партнеркою Аліною Лі і здорово здивував глядачів новим образом без вусів.

На фотографіях Діма і Аліна відображені в закуліссі танцювального шоу, на деяких кадрах вони просто красиво позують, а на деяких рухаються в ритмі танцю. Перед камерою співак з'явився в абсолютно новому для нього образі - він позбувся своїх вусів, а ще на цих фото він більш одягнений, ніж раніше.

У підписі до публікації Каднай написав: "Друзі! Хочемо ще раз подякувати всім за вашу підтримку! Вона нам дуже стане в пригоді і в цю неділю! Наша пара під номером 09. Як ви думаєте, який танець ми Танцюємо на наступному ефірі?". Користувачі тут же почали обговорювати фото і робити припущення щодо наступної постановки пари: "Який би не станцювали, це буде естетична насолода для очей", "Пасодобль?", "До речі, Діма без вусів нагадав мені в молодості одного французького актора", "Як красиво", "Фокстрот або ж вальс", "Прямо дуже хочу побачити пасодобль".

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