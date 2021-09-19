Відомий виконавець Дмитро Каднай показав весь процес, як позбувся своєї головної фішки

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Дмитро Каднай, який став учасником нового сезону "Танців з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірковий красень поділився в мережі кадрами, як позбувся своєї головної фішки – вусів.

Раніше артист показував яскраві кадри зі своєю партнеркою Аліною Лі, на яких вперше з'явився без вусів. Тепер же він показав процес, як позбавлявся від них. На нових, чорно-білий фотографіях можна побачити, як Дмитро стоїть біля дзеркала ванної кімнати і зосереджено збриває свої густі вуса. На останньому знімку хлопець дивиться на себе в дзеркало і мило посміхається.

У підписі до публікації Каднай написав: "Момент істини. Ніч. Києва. Плівка. Чорно-біла історія". Користувачі тут же почали коментувати нову зовнішність артиста без вусів, сперечаючись, як йому краще – з ними або без них.

Нагадаємо, Учасник "Танців з зірками" Каднай несподівано позбувся вусів, поставши в новому образі: "Насолода для очей".

Як повідомляла Politeka, Учасник нових "Танців з зірками" Каднай спокусив свою партнерку одним рухом: "А ще хочу...".

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