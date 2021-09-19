Украинский исполнитель и музыкант Дмитрий Каднай, удивил поведением за кулисами популярного шоу

Как пишет Politeka.net, 31-летний Каднай активно занимается развитием своей карьеры. Впервые он засветился в талант-шоу «Шанс» и с тех пор успел принять участие во множестве проектов. Сейчас артист участвует в шоу «Танцы со звездами», а также параллельно является одним из 100 судей на проекте «Співають всі!».

В Инстаграм шоу появились фото с последнего эфира. На снимках засветился Каднай, который позировал за кулисами с кочаном кукурузы. Артист размахивал ним и выглядел очень эпатажно. Добавим, что одет Каднай был в стильный костюм бордового цвета.

«Все, что осталось вне эфира, смотрите в эксклюзивном бэкстейдже с Ваней Расселом @oh.my.russell на YouTube-канале «Співають всі!», - подписали фото авторы аккаунта.

Стоит отметить, что Каднай является одним из самых высоких исполнителей в украинском шоу-бизнесе. Его рост 194 сантиметра.

Напомним, что Дмитрий Каднай соблазнил партнершу по «Танцам» одним движением: "А еще хочу…".

Как сообщала Politeka, Дмитрий Каднай сменил внешность, потеряв свою главную фишку: "Момент истины".

Также Politeka писала, что Дмитрий Каднай удивил новым стилем: "Наслаждение для глаз".