Відомий виконавець Дмитро Каднай поділився в мережі гарячим фото з партнеркою по "Танцях з зірками" Аліною Лі

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Дмитро Каднай, який став учасником нового сезону "Танців з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Напередодні нового ефіру проекту хлопець виклав в мережу гаряче фото зі своєю партнеркою Аліною Лі і закликав фанатів вболівати за їх пару.

На чорно-білій фотографії Діма показав надзвичайну пристрасть і експресію, яка відбувається між ним і Аліною. Артист позує перед камерою в сценічному образі, в якому його відео в минулому ефірі шоу. Він стоїть над дівчиною і притримує її рукою за шию, а вона ніби тане в його руках.

У підписі до фотографії Каднай написав: "новий день. Нова історія. Не пропустіть сьогодні о 21.00 на @tanci1plus1! Я знаю, ви чекаєте. А ще хочу нагадати! Що вже в цьому ефірі одна пара покидає проект! Доля нашої пари цілком і повністю залежить від вашої смс підтримки! Сподіваємося з @_alinalee_ що ви подаруєте нам можливість ще не раз вийти на паркет!".

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