Відомий виконавець Дмитро Каднай, який став учасником нового сезону "Танців з зірками", розповів про важкі репетиції
Як пише Politeka.net, в Instagram Каднай опублікував змонтоване відео, на якому показав найяскравіші епізоди з підготовки до шоу. За словами артиста, на відео зібрані останні години до заповітного танцю.
"Божевільний тиждень. Пасадобль-це боротьба. Ось і нас він змусив гарненько поборотися і попітніти зі своєю хореографією і швидкісним темпом. Іноді було відчуття, що голова просто плавиться і не справляється з кількістю інформації, кроків, просувань і тд", - зазначив Каднай, додавши, що на постановку номера пішло два дні, і два дні пара витратила на репетиції.
У коментарях артиста підтримали віддані шанувальники.
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