Відомий виконавець Дмитро Каднай, який став учасником нового сезону "Танців з зірками", розповів про важкі репетиції

Як пише Politeka.net, в Instagram Каднай опублікував змонтоване відео, на якому показав найяскравіші епізоди з підготовки до шоу. За словами артиста, на відео зібрані останні години до заповітного танцю.

"Божевільний тиждень. Пасадобль-це боротьба. Ось і нас він змусив гарненько поборотися і попітніти зі своєю хореографією і швидкісним темпом. Іноді було відчуття, що голова просто плавиться і не справляється з кількістю інформації, кроків, просувань і тд", - зазначив Каднай, додавши, що на постановку номера пішло два дні, і два дні пара витратила на репетиції.

У коментарях артиста підтримали віддані шанувальники.

"Чекаємо хіп-хоп", "Ти просто красень", "Ви великі молодці", "Які красиві, слів немає", "Кайфую від вашої пари", - пишуть користувачі Мережі.

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