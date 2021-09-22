Известный исполнитель Дмитрий Каднай, который стал участником нового сезона «Танців з зірками», рассказал о тяжелых репетициях

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Каднай опубликовал смонтированное видео, на котором показал самые яркие эпизоды из подготовки к шоу. По словам артиста, на видео собраны последние часы до заветного танца.

«Сумасшедшая неделька. Пасадобль - это борьба. Вот и нас он заставил хорошенько побороться и попотеть со своей хореографией и скоростным темпом. Иногда было ощущение, что голова просто плавится и не справляется с количеством информации, шагов, продвижений и тд», - отметил Каднай, добавив, что на постановку номера ушло два дня, и два дня пара потратила на репетиции.

В комментариях артиста поддержали преданные поклонники.

«Ждём хип-хоп», «Ты просто красавчик», «Вы большие молодцы», «Какие красивые, слов нет», «Кайфую от вашей пары», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дмитрий Каднай неожиданно сбрил усы, похваставшись новым имиджем: "Наслаждение для глаз".

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