Известный исполнитель Дмитрий Каднай, который стал участником нового сезона «Танців з зірками», рассказал о тяжелых репетициях
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Каднай опубликовал смонтированное видео, на котором показал самые яркие эпизоды из подготовки к шоу. По словам артиста, на видео собраны последние часы до заветного танца.
«Сумасшедшая неделька. Пасадобль - это борьба. Вот и нас он заставил хорошенько побороться и попотеть со своей хореографией и скоростным темпом. Иногда было ощущение, что голова просто плавится и не справляется с количеством информации, шагов, продвижений и тд», - отметил Каднай, добавив, что на постановку номера ушло два дня, и два дня пара потратила на репетиции.
В комментариях артиста поддержали преданные поклонники.
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«Ждём хип-хоп», «Ты просто красавчик», «Вы большие молодцы», «Какие красивые, слов нет», «Кайфую от вашей пары», - пишут пользователи сети.
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