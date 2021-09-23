Украинский исполнитель и музыкант Дмитрий Каднай, который стал новой звездой танцевального шоу, рассказал, как пережил последний эфир «Танців з зірками»

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Каднай опубликовал кадры с эфира, поделившись своими впечатлениями.

«Кто кого? 3 эфир - Пасодобль! Энергия и страсть, сила и пламя! Бой не только в танце, но и на паркете. Приятно выходить из него победителями! Благодаря невероятной команде, которая работала над этим номером, все получилось на высшем уровне! И огромное спасибо всем, кто поддержал нас своими голосами! Благодаря вам двигаемся дальше», - подписал фото артист.

В комментариях поклонники оставили ему массу приятных отзывов. Поклонницы буквально пищали от восторга, вновь увидев Кадная в эффектном образе.

«Какой красавчик», «Такой горячий», «Так держать! До победного конца! Вы танцуете - мы поддерживаем и голосуем», «Спасибо вам за ваши крутые выступления. До победы», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дмитрий Каднай изменил внешность, избавившись от изюминки: "Момент истины".

Как сообщала Politeka, Дмитрий Каднай показал, как выкладывается на репетициях танцевального шоу: «Сумасшедшая неделька».

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