Известный исполнитель Дмитрий Каднай, который участвует в «Танцях з зірками», показал, как проходит подготовка к шоу

Как передает Politeka.net, Дмитрий Каднай является одним из самых харизматичных участников нового сезона шоу. В последнем эфире он очаровал поклонниц железным торсом, расстегнув цветастую рубашку, в которой танцевал.

«Неделька Макарены выдалась не простой. Визуально смотришь на танец - вроде все просто. А на самом деле колоссальное количество работы вложено, часов в танцевальном зале для поиска образов, крутой хореографии, образов и идей. Рады, что вы поддерживаете и вам нравится. Спасибо невероятной команде, благодаря которой невозможное возможно!», - отметил Каднай.

В комментариях артиста поддержали приятными отзывами.

«Украинский Антонио Бандерас», «Огонь», «Ты просто космос», «Болеем за тебя», «Ты невероятный», «Какой же красивый», «Лучшая пара сезона», «Настоящий мачо», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дмитрий Каднай изменил внешность, потеряв свою главную изюминку: "Момент истины".

Также Politeka рассказывала, что Каднай в стильном образе заставил фанаток пищать от восторга: «Сила и пламя!».

А еще Politeka писала, что Дмитрий Каднай показал, что делает на репетициях «Танців з зірками».