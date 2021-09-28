Известный исполнитель Дмитрий Каднай, который участвует в «Танцях з зірками», показал, как проходит подготовка к шоу
Как передает Politeka.net, Дмитрий Каднай является одним из самых харизматичных участников нового сезона шоу. В последнем эфире он очаровал поклонниц железным торсом, расстегнув цветастую рубашку, в которой танцевал.
«Неделька Макарены выдалась не простой. Визуально смотришь на танец - вроде все просто. А на самом деле колоссальное количество работы вложено, часов в танцевальном зале для поиска образов, крутой хореографии, образов и идей. Рады, что вы поддерживаете и вам нравится. Спасибо невероятной команде, благодаря которой невозможное возможно!», - отметил Каднай.
В комментариях артиста поддержали приятными отзывами.
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«Украинский Антонио Бандерас», «Огонь», «Ты просто космос», «Болеем за тебя», «Ты невероятный», «Какой же красивый», «Лучшая пара сезона», «Настоящий мачо», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Дмитрий Каднай изменил внешность, потеряв свою главную изюминку: "Момент истины".
Также Politeka рассказывала, что Каднай в стильном образе заставил фанаток пищать от восторга: «Сила и пламя!».
А еще Politeka писала, что Дмитрий Каднай показал, что делает на репетициях «Танців з зірками».