Партнерка відомого виконавця Дмитра Кадная (KADNAY), Аліна Лі, показала найяскравіші кадри виступу на шоу "Танці з зірками". За цей танець пара отримала вищий бал від суддів.
В останньому випуску пари приміряли образи героїв фільмів, повідомляє Politeka.net. Каднай і Аліна Лі виконали вальс під пісню "If you go away" (Великий Гетсбі).
В результаті пара отримала 34 бали, які додали до глядацьких голосів. Зазначимо, що після п'ятого випуску шоу покинули Фагот і Катерина Трішина.
Аліна Лі вирішила згадати в своєму Instagram одні з найяскравіших моментів танцю з Каднаєм.
"Надія 💚", - написала вона.
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На кадрах співак кружляв свою партнерку в ефектній сукні зі стразами. До речі, це перший танець Кадная в європейській класичній програмі.
Фото за годину зібрали понад 100 лайків.
Зазначимо, запрошеною суддею в цьому ефірі стала хореограф Ілона Гвоздьова, а ведучим – комік Юрій Ткач. Обидва раніше брали участь в шоу, і в п'ятому ефірі станцювали на паркеті знову.
Примітно, що раніше Ілона Гвоздьова в своєму Instagram поділилася думкою про пару Кадная і Аліни Лі. За її словами, це "обласкана" пара на шоу, адже відчувається особливий підхід до їхніх костюмів і поставлення.
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