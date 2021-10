Партнерка відомого виконавця Дмитра Кадная (KADNAY), Аліна Лі, показала найяскравіші кадри виступу на шоу "Танці з зірками". За цей танець пара отримала вищий бал від суддів.

В останньому випуску пари приміряли образи героїв фільмів, повідомляє Politeka.net. Каднай і Аліна Лі виконали вальс під пісню "If you go away" (Великий Гетсбі).

В результаті пара отримала 34 бали, які додали до глядацьких голосів. Зазначимо, що після п'ятого випуску шоу покинули Фагот і Катерина Трішина.

Аліна Лі вирішила згадати в своєму Instagram одні з найяскравіших моментів танцю з Каднаєм.

"Надія 💚", - написала вона.

На кадрах співак кружляв свою партнерку в ефектній сукні зі стразами. До речі, це перший танець Кадная в європейській класичній програмі.

Фото за годину зібрали понад 100 лайків.

Зазначимо, запрошеною суддею в цьому ефірі стала хореограф Ілона Гвоздьова, а ведучим – комік Юрій Ткач. Обидва раніше брали участь в шоу, і в п'ятому ефірі станцювали на паркеті знову.

Примітно, що раніше Ілона Гвоздьова в своєму Instagram поділилася думкою про пару Кадная і Аліни Лі. За її словами, це "обласкана" пара на шоу, адже відчувається особливий підхід до їхніх костюмів і поставлення.

